Mercato auto in profondo rosso ma a giugno rallenta la caduta

(Teleborsa) -con profondi cali a due cifre dall'inizio della crisi Covid ma con uno spiraglio di ripresa aÈ quanto emerge dai dati sulle immatricolazioni della Motorizzazione comunicati dal Ministero dei Trasporti che vedono un totale nel mese di 132.457 vetture immatricolate pari aIl dato, seppur negativo, evidenzia un rimbalzo in positivo rispetto ai mesi precedente:, mentre ad, dato peggiore diIl mese scorso, aggiunge il ministero, ci sono stati 247.655 trasferimenti di proprietà di auto usate, con un -23,25% rispetto a giugno del 2019. Il volume globale delle vendite (380.112 macchine) ha quindi interessato per il 34,85% auto nuove e per il 65,15% usate., spiega il MIT, le immatricolazioni sono state in totale 583.960, facendo segnare. A gennaio-giugno ci sono stati anche 1.296.260 trasferimenti di proprietà di auto usate, con un crollo del 40,46% nel confronto con i primi sei mesi dell'anno scorso.