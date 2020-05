Mercato auto a picco in Europa: numeri choc dalla crisi pandemica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, confermando la crisi conclamata del settore, che è fra i. Secondo gli ultimi dati dell'Associazione europea dei produttori di auto (), lesonosu base annua attestandosi a 270.682 unità, mentre quelle che includono anche l'EFTA, l'Associazione europea del libero scambio (Svizzera, Islanda e Norvegia) ed il Regno Unito, calano del 78,3%.Nell'ambito dellale vendite sonoa circa 223.983 unità, mentre quelle dell(Eurozona + EFTA + UK) sono%.dell'anno, la variazione è pari acon una performance peggiore dell'Area Euro. Fra le altre grandi economie europee, si contraggono le vendite anche in. In apnea laPer quanto concerne i singoli marchi,nel complesso dell'Unione Europea più EFTA e UK, con una. Stessa dinamica se si considera l'Europa Occidentale (Area Euro più EFTA e UK) che segna un -88,6% con una quota in flesisone al 3,9%.Anche il Gruppomostra un forte calo delle immatricolazioni in Europa Occidentalee porta la sua quota al 29,1%.Fra i marchi più popolari in Europa, la Peugeotin Europa occidentale, con una quota in calo al 13,9%, mentre la connazionale, con una quota in riduzione all'8,9%. La tedesca Daimler, con quota di mercato al 6,1%, mentrecon quota di mercato al 9,6%.