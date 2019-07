Mercati positivi, Milano resta alla finestra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resta indietro terminando vicino ai valori della vigilia.Il Vecchio Continente riesce infatti a mantenersi sopra la patiràche ha registrato il ritmo di crescita più lento dal 1992, attestandosi al 6,2%, epreviste in contrazione per la maggior parte delle società.Sulla borsa Newyorkese, si muove vicino alla parità lo S&P-500.Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,126. Seduta in frazionale ribasso per l'oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,27%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 60,31 dollari per barile.Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +194 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,64%.resistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,52%, Londra avanza dello 0,34%, e resta vicino alla parità Parigi (+0,1%).Piazza Affari archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il FTSE Italia All-Share, che chiude la giornata a 24.138 punti. In lieve ribasso il FTSE Italia Mid Cap (-0,41%); guadagni frazionali per il FTSE Italia Star (+0,29%).Il controvalore degli scambi nella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 1,74 miliardi di euro, in calo rispetto ai 1,87 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 218.323, rispetto ai 218.641 precedenti.Su 217 titoli trattati in Borsa, 115 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 84. Invariate le rimanenti 18 azioni.In luce sul listino milanese i comparti sanitario (+1,74%), utility (+0,55%) e automotive (+0,45%).Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti beni per la casa (-1,28%), materie prime (-1,12%) e media (-1,08%).di Piazza Affari, acquisti a piene mani su Amplifon, che vanta un incremento del 2,90%.Effervescente Recordati, con un progresso del 2,08%.Tonica Buzzi Unicem che evidenzia un bel vantaggio dell'1,30%.In luce Azimut, con un ampio progresso dell'1,14%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Banco BPM, che ha terminato le contrattazioni a -2,29%.In rosso UBI Banca, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,92%.Spicca la prestazione negativa di Fineco, che scende dell'1,77%.Saipem scende dell'1,41%.di Milano, Banca Ifis (+4,69%), Falck Renewables (+4,15%), RCS (+2,18%) e Credito Valtellinese (+1,63%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Banca MPS, che ha chiuso a -6,58%.Seduta drammatica per Brunello Cucinelli, che crolla del 4,28%.Sensibili perdite per Tinexta, in calo del 4,11%.In apnea doValue, che arretra del 3,94%.