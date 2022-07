Mercati in stand-by in attesa della BCE. Positiva Piazza Affari

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei. Positiva la performance di Piazza Affari, dopo una partenza in rosso. Gli investitori attendono la riunione della BCE di giovedì: Francoforte effettuerà il suo primo aumento dei tassi di interesse dal 2011, mentre c'è più incertezza sulla natura del nuovo strumento anti-frammentazione.

Sul fronte macroeconomico, nel Regno Unito si sono confermati in calo i sussidi disoccupazione in calo, mentre il tasso disoccupazione è rimasto stabile al 3,8%. Confermata in crescita dell'8,6% su base annua l'inflazione dell'Eurozona nel mese di giungo. In crescita il mercato delle costruzioni nella Zona Euro a maggio.

Proseguono le trimestrali in Europa. Novartis ha registrato un utile netto core in calo nel secondo trimestre. Alstom ha messo a segno vendite in aumento grazie al traino dell'Europa. Volvo Group ha comunicato utili sopra le attese nonostante i problemi alla supply chain.

Debutto positivo a Piazza Affari per Pozzi Milano, gruppo che opera nel settore dell'arte da tavola realizzando collezioni di "Themed Tableware" di medio-alto livello e articoli da regalo con il marchio di proprietà EasyLife sul mercato da oltre 15 anni. Il titolo è sospeso in asta di volatilità.

Segno più per l'Euro / Dollaro USA, che mostra un aumento dell'1,13%. Lieve aumento dell'oro, che sale a 1.715,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,05%, scendendo fino a 100,5 dollari per barile.



Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +209 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,27%.



Tra gli indici di Eurolandia sostanzialmente invariato Francoforte, che riporta un moderato +0,13%, bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,31%, e resta vicino alla parità Parigi (-0,03%).



Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,42%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share, che si porta a 23.317 punti. In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,66%); sulla stessa linea, leggermente positivo il FTSE Italia Star (+0,26%).



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ottima performance per Unicredit, che registra un progresso del 3,72%.



Exploit di Intesa Sanpaolo, che mostra un rialzo del 2,53%.



Su di giri BPER (+2,48%).



Acquisti a piene mani su Saipem, che vanta un incremento del 2,36%.



Le peggiori performance, invece, si registrano su Tenaris, che ottiene -2,40%.



Spicca la prestazione negativa di STMicroelectronics, che scende dell'1,82%.



Pirelli scende dell'1,01%.



Giornata fiacca per Campari, che segna un calo dello 0,74%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Salcef Group (+6,17%), Wiit (+5,15%), Mutuionline (+4,40%) e Saras (+3,32%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Brembo, che continua la seduta con -1,74%.



Calo deciso per Cementir Holding, che segna un -1,11%.



Piccola perdita per SOL, che scambia con un -0,97%.



Tentenna Ariston Holding, che cede lo 0,66%.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti:



Martedì 19/07/2022

08:00 Regno Unito: Tasso disoccupazione (atteso 3,9%; preced. 3,8%)

08:00 Regno Unito: Richieste sussidi disoccupazione (atteso -41,2K unità; preced. -19,7K unità)

11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,8%)

11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,6%; preced. 8,1%)



Mercoledì 20/07/2022

08:00 Germania: Prezzi produzione, annuale (atteso 33,9%; preced. 33,6%).