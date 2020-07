Mercati deboli. Milano schiva le vendite

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite.L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,139. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.804,6 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 40,67 dollari per barile, in calo dell'1,29%.Piccolo passo verso l'alto dello spread, che raggiunge quota +166 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,22%.giornata fiacca per Francoforte, che segna un calo dello 0,61%, piccola perdita per Londra, che scambia con un -0,61%, e calo deciso per Parigi, che segna un -0,73%.Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 20.261 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il FTSE Italia All-Share, che rimane a 22.036 punti.Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap (-0,25%); con analoga direzione, sotto la parità il FTSE Italia Star, che mostra un calo dello 0,31%.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti telecomunicazioni (+1,72%), materie prime (+1,65%) e viaggi e intrattenimento (+1,30%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori beni industriali (-1,00%), chimico (-0,93%) e tecnologia (-0,92%).Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano Telecom Italia, che mostra un forte aumento del 2,69%.In luce Tenaris, con un ampio progresso dell'1,78%.Andamento positivo per Saipem, che avanza di un discreto +1,68%.Ben comprata Amplifon, che segna un forte rialzo dell'1,65%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su Atlantia, che prosegue le contrattazioni a -4,14%.Sotto pressione Exor, con un forte ribasso dell'1,49%.Soffre Ferrari, che evidenzia una perdita dell'1,40%.Preda dei venditori Pirelli, con un decremento dell'1,05%.di Milano, Banca Ifis (+6,86%), Autogrill (+2,55%), Banca MPS (+2,55%) e Banca Popolare di Sondrio (+2,35%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Tinexta, che ottiene -3,96%.Si concentrano le vendite su ASTM, che soffre un calo dell'1,87%.Vendite su Carel Industries, che registra un ribasso dell'1,73%.Seduta negativa per Cerved Group, che mostra una perdita dell'1,69%.