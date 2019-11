Mef: crescono le Partite Iva, + 5,7% in un anno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -che vede nel terzo trimestre del 2019rispetto all'anno passato.Sono i dati che emergono dall'. Nel dettaglio, lo studio ha evidenziato che ben il, il, ilcon "non residenti" e "altre forme giuridiche" al 2,5%.Nel dettaglio,rispetto all'anno scorso, trainato dalleche rappresenta, con un aumento delche scendono a -3,6% per le società di capitali e -4,9% per le società di persone. Da segnalare inoltre il, come già rilevato in altri trimestri, legato alloPer quanto riguarda la distribuzione sul territorio, è ancora il, seguito dale dal. A livello regionale è il Piemonte a registrare l'aumento più cospicuo (+16,2%), seguito daLombardia (+11,5%) la provincia di Bolzano (+11,2%): forte calo per la Valle d'Aosta (-19,7%), Calabria (-3,6%) e Sardegna (-3%).In base al settore produttivo, ilcon il 20,5% del totale, seguito dalle(16,1%) e dalle(9,2%). Rispetto al terzo trimestre del 2018, tra i settori principali i maggiori aumenti si segnalano nell'nelle. L'unico settoreRelativamente alle persone fisiche, la ripartizione di genere mostra una sostanziale stabilità (ed il 32% da soggetti appartenenti alla fascia dai 36 ai 50 anni.Analizzando il Paese di nascita degli avvianti, infine, si rileva come il