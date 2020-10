Manovra da 35 miliardi, Gualtieri: «Sgravi per under 35 e mai più tagli alla Sanità»

Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, parla della legge di bilancio 2021 che, spiega su Facebook, «ammonta a oltre 39 miliardi di euro: circa 24 stanziati direttamente in bilancio a cui si aggiungono oltre 15 miliardi dal programma Next Generation EU». Una manovra «molto importante e ambiziosa, varata in un momento che vede il nostro Paese ancora sospeso tra le difficoltà causate dalla pandemia e le prospettive concrete di una ripresa economica e sociale forte, per la quale siamo tutti impegnati».

«L'obiettivo principale è dare un deciso impulso alla ripresa dell'economia, sostenendo gli investimenti, l'istruzione, il welfare e proseguendo la riduzione delle tasse sul lavoro e sull'impresa. Con una significativa espansione di bilancio orientiamo l'Italia verso la crescita e l'occupazione nel segno dell'innovazione, della sostenibilità e della coesione sociale e territoriale, e lo facciamo cercando di non lasciare indietro nessuno, a partire da chi è più colpito dalla crisi determinata dal Covid», aggiunge.

«Mai più tagli alla sanità, ma investimenti sulla salute, il nostro bene più prezioso»., dice il ministro e annuncia su Facebook stanziamenti a favore della sanità contenuti nella manovra. «Abbiamo stanziato nuove importanti risorse per rendere ancora più efficace il Servizio Sanitario Nazionale, che è stato messo a dura prova dalla pandemia e deve continuare a garantire cure, protezione, prevenzione. Utilizzeremo 4 miliardi di euro per avere nelle nostre strutture sanitarie più medici e infermieri, per acquistare tutte le scorte di vaccini necessarie, e tutto l'occorrente per fronteggiare in modo efficiente l'emergenza Covid e migliorare la sanità. Col Recovery plan queste risorse cresceranno ulteriormente».

E ancora: «Scuola, università, ricerca e cultura sono un'altra priorità della manovra. Finanziamo con 1,2 miliardi a regime l'assunzione di 25.000 insegnanti di sostegno, sosteniamo con risorse importanti l'edilizia scolastica e universitaria, il diritto allo studio, la ricerca, i conservatori, il mondo delle arti e della cultura». «Avviamo un piano di assunzioni per gli asili nido complementare al piano di costruzione di nuovi asili che finanzieremo con Next Generation Eu e alla gratuità per la maggioranza delle famiglie finanziata con la sorsa legge di bilancio».

