Manovra, Gualtieri: Daspo commercialisti è fake news. Non allo studio manette evasori

(Teleborsa) - ", sono una categoria molto importante, noi, ci saranno tavoli di confronto e una discussione comune". A dirlo il ministro dell'Economia,, in audizione davanti alla Commissione Finanze di Senato e Camera, aggiungendo a proposito degli(Indici sintetici di affidabilità) che, ma si adotteranno le iniziative per".Il titolare di via Venti Settembre, ha inoltre, affermato che "le stime che abbiamo sul gettito delle entrate sono in linea con le previsioni, sono positive".Il responsabile dell'Economia hae ha garantito che. "Non sono allo studio misure in questo senso, ma misure contro le frodi sfruttando le tecnologie esistenti", ha detto. "Non intendiamo assolutamente tassare il contante, questa è un altra". L'ipotesi, ha spiegato, "contenuta in un rapporto di Confidustria che noi non intendiamo sposare".Per quanto riguarda le indiscrezioni sullail ministro è rimasto abbottonato limitandosi ad affermare che "su IMU-TASI c'è una, non posso e non voglio anticipare" i dettagli.Secondo Gualtieri è necessario, invece,. Serve una "decisa azione di sblocco degli investimenti e delle opere. Sono molto impegnato in tutte le sedi non solo per aumentare le risorse per gli investimenti, ma per sbloccare gli investimenti già previsti attraverso un cronoprgramma rigoroso".In generale, il ministro ha posto l'accento sulla. "Siamo a un tasso di partecipazione ai nidi troppo basso, è uno dei grandi gap che l'Italia deve affrontare e superare. Dentro il- ha riferito - ci sono misure a favore degli asili nido, ma non è l'unica misura ci".Inoltre, ha aggiunto, sarà"ilcon oltre 2 miliardi nel prossimo triennio". Mentre sul, "stiamo lavorando perin questo settore".Ancora, il ministro ha invitato alla. "E' in corso una nuova procedura per 145 milioni che scade il 15 ottobre, poi ci sono il secondo e il terzo bando che scadono il 15 novembre. Stiamo procedendo erispetto all'effettivo ricavo di queste misure che sono in corso, sarei prudente nel loro giudizio più critico".Infine, Gualtieri ha ribadito che "lae è unaproposta mache considera la progressività delle imposte un principio da mantenere".Gualtieri ha parlato anche della, affermando che l'Italia ha in mente di presentare all'UE una proposta di direttiva, per allineare la legislazione già in vigore in Italia al resto dell'area.