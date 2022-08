Lunedì 29 Agosto 2022, 21:35

Il caro-energia non frena la produzione di Luxottica. Il mercato e gli ordini stanno andando così bene che il gruppo ha deciso di tenere le fabbriche aperte il più possibile anche nei weekend. A settembre nella fabbrica principale di Agordo sarà così per tutti e quattro i sabati del mese. Un sacrificio per i dipendenti che però sarà ben pagato: il sabato lavorativo avrà un compenso pari al doppio rispetto al normale straordinario. L’adesione è volontaria e l’accordo con le rappresentanze sindacali aziendali è stato appena siglato, ma non è difficile prevedere che l’adesione sarà massiccia. Un po’ di soldi in più in busta paga, in questo periodo in cui gli stipendi sono erosi dall’inflazione galoppante, è un’opportunità importante.

EssiLux punta sugli smart glasses, Milleri: «Nuova sfida per il gruppo. Andiamo avanti nel solco di Del Vecchio»



In questo specifico caso l’iniziativa prende le mosse da esigenze di produzione, ma il colosso dell’occhialeria è sempre stato molto attento al benessere dei propri dipendenti. Per Leonardo Del Vecchio, il fondatore recentemente scomparso, fare in modo che i collaboratori fossero contenti di lavorare nelle sue fabbriche era una sorta di must. Sono nate così iniziative come la “banca etica a ore”, il microcredito di solidarietà, il patto generazionale, il bonus vita. E nel tempo Luxottica è diventata un modello in Italia per il welfare aziendale.

Esempi di capitani di azienda che decidono di condividere con i propri dipendenti una parte dei buoni risultati raggiunti o anche di aiutarli quando sono in difficoltà, a ogni modo in Italia ce ne sono diversi. Famosi, e meno noti. Per dare un aiuto concreto contro il caro-vita ai loro 25 dipendenti, i fratelli Biagio e Michele Gatto, proprietari di un’azienda di packaging a Galatone (Lecce) hanno deciso di erogare un bonus in busta paga di 186 euro al mese fino allo stipendio di dicembre compreso. In Calabria anche i 497 dipendenti del gruppo Callipo (leader del tonno in scatola) quest’anno avranno, oltre a un premio di produzione di 800 euro, benefit vari - come i buoni benzina - per attenuare l’impatto dei rincari.



LOTTA AL CAROVITA

Sfruttando la norma varata con il decreto crisi Ucraina, i buoni benzina (esentasse fino a 200 euro a dipendente) sono diventati lo strumento scelto anche da molti imprenditori del Nord per dare una mano ai propri collaboratori. Lo ha fatto, ad esempio, la Profilmec, azienda che produce tubolari in acciaio con sedi tra Racconigi, Pordenone, Torino, nonostante gli ordini in questo periodo non girino proprio al massimo (tant’è che è dovuta ricorrere alla cig). La Valeo di Mondovì, 600 dipendenti, ha previsto un aumento in busta paga raddoppiando l’indice Ipca del 2021. Premi di produzione quasi raddoppiati (da 1500 a 2.500 euro) per i lavoratori della Cometto-Faymonville di Borgo San Dalmazzo. Duemilacinquecento euro è anche la cifra scelta da Nestlé Italia per premiare i suoi tremila dipendenti. Anche un’azienda padovana che produce vernici, la Ard Raccanello, ha regalato 2.500 euro a ogni dipendente per condividere le ottime performance in corso sui mercati. Il gruppo Piovan, multinazionale attiva nelle automazioni industriali per il trasporto e trattamento di polimeri, plastiche riciclate e polveri alimentari, è andato oltre: ai 620 dipendenti italiani è arrivato un bonus di 3500 euro, di cui quasi 900 a copertura del caro-vita. C’è poi il caso Intesa: per compensare gli effetti della congiuntura economica la banca guidata da Carlo Messina ha deciso di erogare un bonus straordinario di 500 euro a tutti i dipendenti non dirigenti.