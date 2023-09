Forum italiano dell'export, Zurino: «Stime UE preoccupanti. Necessario piano strategico per il ripristino del Ministero per il commercio estero»

«La revisione al ribasso delle stime sul PIL italiano da parte della Commissione Europea, pur in presenza di una moderata crescita, sono un segnale preoccupante e da non sottovalutare, soprattutto alla luce della situazione difficile della Germania, primo mercato per le nostre esportazioni»: queste le parole di Lorenzo Zurino, presidente del Forum Italiano dell’Export, il primo Think tank dedicato alla discussione e al confronto sull’export e il Made in Italy, che raggruppa 2067 imprese, istituzioni ed associazioni per un totale di circa 200 miliardi di euro di fatturato.

Crescita, la Ue riduce le stime: la frenata tedesca pesa su tutta Europa. Italia: +0,8% nel 2024

«L’export che vale oltre un terzo del nostro PIL e continua a reggere nonostante mille difficoltà è vitale per evitare il declino ma oggi più che mai ha bisogno con urgenza di un piano strategico nazionale di sviluppo. Questo dovrebbe contemplare importanti misure a partire da un Ministero per il commercio estero, istituzione prevista in modo molto lungimirante dai padri costituenti e una cabina di regia permanente che riunisca tutte le principali istituzioni dedicate ad export e Made in Italy.