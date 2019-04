Leonardo, scelta dall'aeroporto di Hong Kong per gestione bagagli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La tecnologia di smistamento bagagli di Leonardo è stata scelta per il Terminal 1 dell'aeroporto internazionale di Hong Kong. Il programma "Primary Sorter Replacement", avviato dallo scalo asiatico, prevede la(Multi-sorting Baggage Handling System) di Leonardo.La società sarà responsabile della gestione del progetto e del design, produzione, consegna, installazione e test delle nuove smistatrici cross-belt e di tutti i relativi componenti hardware e software., guadagnandosi un'eccellente reputazione nella riconsegna dei bagagli e aggiudicandosi importantiriconoscimenti, in parte dovuti all'adozione di nuove e avanzate tecnologie: "Airport of the Year 2018" (International Airport Review) e Best Airport in China 2018 (Business Traveler China Awards). Per soddisfare i rigorosi standard dell'aeroporto, Leonardo fornirà per il Terminal 1 quattro smistatrici crossbelt MBHS®, 18 induzioni e 14 stazioni di lettura di codici a barre con capacità di identificazione a radio frequenza (RFID)., garantendo la continuità dei servizi. Peculiarità della soluzione saranno il controllo variabile della velocità per ottimizzare il flusso dei bagagli, la capacità di ricentrare dinamicamente la posizione del bagaglio sul sorter, il pieno controllo delle traiettorie di carico e scarico e la capacità di gestire tutti i tipi di bagaglio, incluso i fuori standard, ossia oggetti di dimensioni notevoli o ingombranti.