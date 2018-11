Leonardo: fornirà 15 elicotteri alla Cina

Leonardo costruirà 15 elicotteri AW139 per la Cina. L'accordo è stato firmato dal suo distributore elicotteristico cinese Sino-US Intercontinental Helicopter in occasione del China International Import Expo di Shanghai. Gli elicotteri saranno consegnati tra il 2019 e il 2021 e saranno impiegati per operazioni di elisoccorso nel Paese asiatico.



Non solo elicotteri: l'accordo prevede anche l'acquisto e la consegna di 160 macchine, la realizzazione in Cina di un centro di addestramento autorizzato e la creazione di un centro per la personalizzazione e l'installazione di equipaggiamenti di missione sugli elicotteri di Leonardo consegnati nel Paese.