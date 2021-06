Le tre alleanze aeree globali chiedono regole comuni

(Teleborsa) - Le tre principali alleanze mondiali tra compagnie aeree, Oneworld, SkyTeam e Star Alliance, hanno rivolto un appello ai governi del G7 per chiedere l'adozione di regole comuni di viaggio e protocolli sanitari uniformati per sostenere la ripresa del turismo internazionale.

Le diversità tra Paesi su test e quarantena continua continua a generare confusione tra i passeggeri, che in molti casi si presentano in aeroporto sprovvisti della documentazione completa per poter volare verso la propria destinazione. Le tre alleanze chiedono che i passeggeri che hanno completato il ciclo di vaccinazione siano esentati dalla quarantena, come pure di agevolare i passeggeri in transito negli aeroporti per voli in coincidenza.

Oneworld, SkyTeam e Star Alliance appoggiano la sollecitazione della IATA per l'adozione di pass digitali contenenti le credenziali sanitarie.