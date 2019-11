Lavori all'aeroporto di Olbia: sospesi voli Air Italy

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha comunicato che, nel periodo di chiusura per lavori di ristrutturazione dell'aeroporto di Olbia Costa Smeralda, attualmente previsto, la compagnia sospenderà i collegamenti Olbia-Roma e Olbia-Milano Linate.I voli da e per Alghero in Continuità Territoriale, sono attualmente operati dal vettore Alitalia ai sensi del Decreto n. 61/2013, in esclusiva e con compensazione finanziaria, mentre i voli da e per Olbia sono stati accettati da Air Italy, senza compensazione finanziaria e ai sensi del Decreto n. 367/2018. I due diversi schemi di Continuità Territoriale rendono insostenibile per Air Italy il trasferimento dei voli sull'aeroporto di Alghero.I collegamenti di Air Italy sulle rotte di Continuità Territoriale da e per Olbia saranno quindi disponibili fino al 3 febbraio, data in cui opereranno i primi voli del mattino da Olbia per Roma Fiumicino (IG1111) e da Olbia per Milano Linate (IG1225) e dal 14 marzo al 16 aprile 2020, data nella quale si conclude l'attuale programma di Continuità Territoriale sull'Aeroporto Olbia Costa Smeralda.