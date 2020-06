Lagarde: toccato il fondo, ora risaliamo lentamente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Usa un' immagineche rende bene l'idea, la Presidente della BCE Christineintervistata dai giornalisti Thomas Sotto e Léa Salamé per France 2, la rete pubblica francese. Eravamoalla piscina e siamo lentamente risalendo verso laL'emergenza non è ancora superata, ma ildovrebbe essere allespecie continuando a mantenere i giusti comportamenti. Dopo la fase dello, è il momento di aprire le porte a un moderato"Le economie - ha detto nell'intervista trasmessa ieri sera - hanno appena subito uno suna cosa mai vista in tempi dipace, che ha colpito successivamente tutti i Paesi del mondo, frenando- se non fermando completamente - alcune economie. Ma sappiamo adesso, da qualche giorno, o qualche settimana per alcuni Paesi, che le misure di confinamento vengono poco a poco rimosse. Gradualmente,"Chiaramente - ha proseguito Lagarde - i miglioramenti dipenderanno dalla velocità a cui risaliremo la china e dallo sforzo collettivo che saremo capaci di mettere in atto". Ma c'è anche un "secondo motivo di speranza: le nostre stime - ha precisato - sono certamente moltoper quest'anno, -8,7% di crescita. Al contrario, ripasseremo in territorio positivo dale ritroveremo probabilmente alla fine delil livello economico in cui eravamo nel momento in cui siamo entrati in questa crisi catastrofica causata dalla pandemia del Covid-19".L'ex Ministra francese ha quindi sottolineato checon lapronta ad assicurare che "il creditocontinui a funzionare, che gli investimenti vengano realizzati e che i consumi ripartano".