La Germania schiva la recessione

(Teleborsa) - L'economia della Germania si conferma in recupero nel terzo trimestre del 2019 ed a un ritmo superiore alle aspettative.



L'Ufficio statistico federale tedesco che ha diffuso la lettura finale rileva un PIL in aumento dello 0,1% come stimato nel dato preliminare ed indicato dagli analisti. Nel trimestre precedente c'era stata una flessione dello 0,2% che aveva innescato i timori di una possibile recessione "tecnica" dell'economia.



Su base annua, la crescita è stata confermata all'1% oltre l'espansione dello 0,5% stimato dal consensus e dello 0,3% registrato nei tre mesi precedenti.



D'altronde anche la Bundesbank, nel bollettino mensile pubblicato pochi giorni fa, ha parlato di una economia che cresce a passo lento e che "rimarrà debole nel quarto trimestre", ma ha assicurato che "non c'è motivo di temere una recessione". © RIPRODUZIONE RISERVATA