(Teleborsa) -. Una provocazione più che un'offerta:. E nessun altro negoziato. E' quello che l'inquilino di Downing Street si appresta oggi a dire nel suo discorso conclusivo della convention dei conservatori.Una proposta chee che non troverà l'unanimità fra i Ventotto, perché ha il sapore di una minaccia e si atteggia come unper arrivare all'obiettivo di una separazione disordinata dall'UE. In questo caso il Premier britannico dovrebbe vedersela con questioni interne, perché lae dai suoi sostenitori obbliga il governo aoltre la scadenza di fine ottobre. Ma l'idea di Johnson sarebbe quella di scovare qualcheper bypassare la legge e giungere dritto all'obiettivo.Intanto,recapitata dal Premier inglese, secondo il Telegraph, prevede che, con una- una una fra Gran Bretagna e Irlanda del Nord ed una fra questa e l'Irlanda. Una proposta chedall'UE perché non garantirebbe appieno la libera circolazione e soprattutto manterrebbe alcuni checkpoint fra le due parti dell'Irlanda.La Brexit hard si fa dunque sempre più certa ed il tempo corre, giacché mancano appena trenta giorno alla deadlinedel 31 ototbre.