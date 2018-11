Italian Exhibition Grooup verso la quotazione. Marzotto si dimette da CdA

(Teleborsa) - Italian Exhibition Group, la società che gestisce Rimini Fiera e la fiera di Vicenza, ha annunciato le dimissioni di Matteo Marzotto dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione con effetto immediato.



Le dimissioni, formalizzate con lettera inviata a IEG e all'azionista Vicenza Holding, erano già state anticipate da Matteo Marzotto il 25 settembre scorso, con efficacia differita alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni IEG in Borsa, come previsto dagli accordi fra Rimini Congressi e Vicenza Holding.



Frattanto, prosegue l'iter verso la quotazione al segmento STAR di IEG, società che gestisce i due importanti poli fieristici, che conferma lo sbarco in Borsa "nei tempi previsti".





© RIPRODUZIONE RISERVATA