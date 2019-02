Italia, l'inflazione rallenta il ritmo di crescita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -e che accentua i segnali di debolezza dell'ultima parte del 2018, scendendo sotto il punto percentuale.L'comunica che nel mese di gennaio 2019, si stima che l', al lordo dei tabacchi,(da +1,1% registrato nel mese precedente), confermando la stima preliminare.Il rallentamento dell'inflazione a gennaio è imputabile prevalentemente alla decelerazione dei prezzi dei Beni energetici sia nella componente regolamentata (da +10,7% di dicembre a +7,9%) sia in quella non regolamentata (da +2,6% a +0,3%); tale dinamica è stata in parte mitigata dall'accelerazione dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (che passano da +0,6% a +2,2%) e in misura minore dei Beni alimentari non lavorati (da +1,3% a +1,7%).L'inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, decelera da +0,6% registrato nel mese precedente a +0,5%, mentre quella al netto dei soli beni energetici rimane stabile a +0,6%.L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) diminuisce dell'1,7% su base mensile, per effetto dei saldi invernali dell'abbigliamento e calzature, di cui l'indice NIC non tiene conto, e aumenta dello 0,9% su base annua (in rallentamento da +1,2% del mese precedente), confermando la stima preliminare.