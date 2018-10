Italia, continuano a espandersi le istituzioni non profit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Ad un anno dalla pubblicazione dei dati del primo Censimento permanente delle istituzioni non profit,Rispetto all'anno precedente, viene evidenziato unche rappresentano, dell'industria e dei servizi. Cresce anche ildegli addetti totali dei settori citati.A crescere di più sono lementre lemostrano un lieve calo (-3,3%). L'associazione è la forma giuridica che raccoglie la quota maggiore di istituzioni (85,1%), seguono quelle con altra forma giuridica (8,2%), le cooperative sociali (4,5%) e le fondazioni (2,2%).i dipendenti aumentano in misura maggiore nelle fondazioni (+10,3%) e nelle cooperative sociali (+3,0%). La distribuzione dei dipendenti per forma giuridica resta piuttosto concentrata, con il 52,7% impiegato dalle cooperative sociali rispetto al 19,1% e al 12,1% di associazioni e fondazioni.