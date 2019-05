Italgas, crescita a doppia cifra nel primo trimestre

(Teleborsa) - Forte crescita dei numeri nel primo trimestre 2019 per Italgas.



Il gruppo guidato da Paolo Gallo ha registrato un utile netto di 86,3 milioni di euro, in aumento del 15,5% rispetto allo stesso periodo del 2018. Gli investimenti tecnici sono balzati del 43,6% a 152,4 milioni mentre i ricavi sono saliti del 9,9% a 310,8 milioni.



L'utile operativo lordo (Ebitda) è cresciuto del 10,5% a 219,2 milioni e l'utile operativo (Ebit) del 10% a 123,6 milioni di euro.



L'indebitamento finanziario netto ammonta al 31 marzo 2019 a 3.701,9 milioni di euro, in riduzione di 112,4 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2018.



"Anche i risultati del primo trimestre 2019 confermano il percorso virtuoso intrapreso da Italgas da novembre 2016: tutti gli indicatori evidenziano incrementi a doppia cifra" - ha commentato Paolo Gallo, Amministratore Delegato del Gruppo -.





© RIPRODUZIONE RISERVATA