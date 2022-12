ITA, Ferraris: "Possibili accordi commerciali. Non gestiamo compagnie aeree"

(Teleborsa) - "Abbiamo lee da qui dobbiamo partire.con attenzione, in, come abbiamo fatto recentemente firmando un accordo anche con Aeroporti di Roma". Con queste parole, Amministratore delegato delha commentato l'ipotesi di un intervento delle FS nella privatizzazione di ITA Airways.- ha ricordato l'Ad di FS - "prevederà una. Stiamo portando avanti l'idea di avere un biglietto unico per un cliente che sale a Chicago e vuole andare a Napoli e potrà farlo direttamente, eseguendo tutte le pratiche di sbarco del bagaglio e di sdoganamento direttamente a Napoli"."E' chiaro che ormai- ha proseguito Ferraris - però la gestione è diversa ed è evidente che le, facciamo un altro mestiere, dopodiché ci possono essere degli sviluppi commerciali interessanti che stiamo portando avanti a 360 gradi"."Crediamo nell'integrazione del trasporto per i passeggeri e per le merci, ormai i vari vettori devono convergere su un'offerta sempre più integrata", ha concluso il numero uno del0 Gruppo.Ferraris ha fornito anche qualche, confermando che è previsto unperchè quello che sta per chiudersi è stato, mentre dal punto di vista della, l'Ad ricorda che anche il Gruppo ha sentito gli effetti de caro energia, ma complici i maggiori volumi sarà in grado di, seppur controbilanciato dai contributi Covid ricevuti nel 2021 nell'ordine dei 600-700 milioni.Parlando infine delle, Ferraris ha parlato di unae del processo di acquisizione, affermando che "questo è un tema sul quale si sta lavorando", ma "c'è anche un, perché il 2022 ha visto interventi importanti e si sta lavorando sul 2023 in modo da creare le condizioni per continuare ad aprire le gare"."Abbiamo introdotto- ha sottolineato - nel senso che siamo attualmente in unae penso che, fra qualche anno quando andremo a spendere, i prezzi saranno più bassi, quindi bisognaperchè ci possano essere anche delle. Ci vuole più rapidità e flessibilità, ma mi sembra che da quesot punto di vista vedo molta spinta da parte del governo".