Istat: Pil fermo nel terzo trimestre. Borsa giù, risale lo spread

Il Pil italiano resta immobile nel terzo trimestre.

Crescita stagnante dopo tre anni

Il prodotto interno lordo (Pil) è rimasto invariato rispetto al trimestre precedente, nei dati preliminari corretti per gli effetti di calendario e destagionalizzati. Il tasso tendenziale di crescita è pari allo 0,8%. Il terzo trimestre del 2018 ha avuto due giornate lavorative in più rispetto al trimestre precedente e lo stesso numero rispetto al terzo trimestre del 2017.



La variazione acquisita per il 2018 è pari all'1%. È la stima preliminare dell'Istat della crescita che si otterrebbe in presenza di una variazione congiunturale nulla nell'ultimo trimestre dell'anno.



«Nel terzo trimestre del 2018 la dinamica dell'economia italiana è risultata stagnante, segnando una pausa nella tendenza espansiva in atto da oltre tre anni». È il commento dell'Istat alla stima preliminare del Pil nel terzo trimestre. «Giunto dopo una fase di progressiva decelerazione della crescita, - continua l'istituto - tale risultato implica un abbassamento del tasso di crescita tendenziale del Pil, che passa allo 0,8%, dall'1,2% del secondo trimestre».



La stima preliminare dell'Istat del Pil fermi nel terzo trimestre del 2018 delude le attese. Secondo il consensus degli analisti la crescita congiunturale sarebbe stata dello 0,2%. Rispetto ai livelli del 2008, prima della crisi, il prodotto interno lordo dell'Italia è ancora inferiore del 4,9%.



Non si arresta la corsa al rialzo dello spread tra il Btp e il Bund dopo i dati sul Pil. Il differenziale ritorna a 300 punti base, col rendimento del decennale del Tesoro in crescita al 3,38%. L'indice principale della Borsa di Milano gira in negativo alle 10 in coincidenza con la diffusione dei dati sul Pil e ora perde lo 0,41%.

