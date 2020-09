Istat, inflazione al quinto ribasso consecutivo: -0,6% a settembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Quinto ribasso consecutivo per l'per l'intera collettività (NIC) che a settembre, secondo le stime preliminari, al lordo dei tabacchi, fa registrare una diminuzione dellosue dellosuche conferma i valori del mese di agosto.La leggera ripresa dei(da -13,7% a -13,6%), di quelli(da -8,6% a -8,2%) e dei prezzi dei(da -2,3% a -1,6%) non basta a invertire il trend di inflazione negativa. A queste dinamiche si aggiunge l'inversione di tendenza dei prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +0,1% a -0,4%). Si confermano invece in crescita i prezzi deinon lavorati (in accelerazione da +2,0% a +2,7%).Il report dell'Istituto di Statistica definisce "vivace" la crescita dei prezzi del cosiddettoche accelera rispetto al mese di agosto (da +0,9% a +1,2%), mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto registrano a loro volta una variazione tendenziale nulla da -0,2%.L'"", al netto degli energetici e degli alimentari freschi e quella al netto dei soli beni energetici rallentano entrambe, rispettivamente da +0,3% a +0,1% e da +0,4% a +0,3%. La diminuzione congiunturale dell'indice generale è dovuta prevalentemente al calo, causato da, dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (-5,5%) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (-0,8%), solo in parte compensato dall'aumento dei prezzi dei Beni alimentari non lavorati (+0,6%).L'per ilè pari a -0,2% per l'indice generale e a +0,6% per la componente di fondo. Secondo le stime preliminari, l'indice armonizzato dei prezzi al consumo () aumenta dell'1% su base mensile e diminuisce dello 0,9% su base annua (da -0,5% di agosto).Come spiega l'Istat nella sua nota, la diversa dinamica dell'IPCA rispetto al NIC si spiega con quella deidi cui il NIC non tiene conto. La fine della stagione dei saldi determina infatti un aumento rispetto ad agosto dei prezzi di Abbigliamento e calzature pari a +25,4%, causando così la crescita congiunturale dell'IPCA. Ma poiché in alcuni casi i saldi estivi si sono protratti, l'aumento congiunturale dei prezzi di questo comparto merceologico è meno ampio di quello di settembre 2019, quando fu pari a +32,6%. La differenza tra le due variazioni si riflette sulla dinamica su base annua sia dei prezzi di, che invertono la tendenza da +3,4% a -2,2%, sia dell'indice generale, che registra così una più ampia flessione rispetto al NIC.