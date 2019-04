Istat, in Italia oltre 17 milioni a rischio povertà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. È uno dei dati emersi dal rapporto. Il report riporta i dati italiani in merito all', adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite: costituita da 17 Obiettivi, l'agenda ha come scopi primari l'eliminazione della povertà, la protezione del pianeta e il raggiungimento di una prosperità diffusa.: In tema di povertà, l'istituto nazionale di statistica ricorda che tra il 2016 e il 2017 il numero di persone a rischio povertà o esclusione sociale è diminuito in Europa, pur coinvolgendo ancora il 22,4% della popolazione (113 milioni di individui)., dato in diminuzione rispetto al 30% toccato nell'anno precedente. Di questi,, con in particolare le condizioni deiche rimangono critiche: tra di loro, i poveri assoluti sono infatti il 12,1%.Sultasso di crescita annuo delnel 2018. Sostanzialmente stazionario, invece, il valore aggiunto per occupato. Il(63%; +0,7 punti percentuali rispetto al 2017), recuperando per la prima volta i livelli pre-crisi. I differenziali rispetto alla media UE, di genere e per età, sono però ancora rilevanti. Nel 2018, il(-0,6 punti rispetto al 2017; +3,9 punti rispetto al 2008). Tuttavia, il divario tra tasso di disoccupazione italiano ed europeo è pari a +3,6%, cosa che pone l'Italia al terzo posto nella graduatoria europea per livello del tasso di disoccupazione.: Sul fronte imprese, il 2016 vede il calo generico del peso dell'che rimane importante in Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia, mentre si conferma il divario tra l'Italia e gli altri grandi Paesi europei in investimenti in, specie al SUD dove il numero di ricercatori è pari a meno della metà rispetto al Centro e al Nord.Aumentano le, salite nell'ultimo triennio di 6,2 punti percentuali, arrivando a quota 38,1 imprese ogni 100. Inoltre, tra il 2012 e il 2016, è crescita la percentuale di valore aggiunto delle imprese manifatturiere italiane a medio-alta tecnologia (MHT) sul valore aggiunto totale del settore.: Il rapporto evidenzia l', i più colpiti dopo il 2008. L'effetto negativo della crisi si è arrestato soltanto nel 2016, quando la crescita del reddito è aumentata per le famiglie con i redditi più bassi (+4,8%) che per il totale delle famiglie (+2,7%).: Per il comparto del Pubblico, il 2018 ha vistodel Pil, una quota leggermente decrescente a partire dal 2016, ma superiore di 2,1 punti percentuali rispetto al 2000. Nonostante l'aumento registrato anche nel 2017, ladel 2030 e sotto il contributo medio dei Paesi del DAC (Development Assistance Committee). Ancora ampi i differenziali regionali nel ricorso all'ICT. La, così come l'incidenza di imprese dotate di sito web, ma i divari territoriali sono rilevanti.