Industria, calano fatturato e commesse. Lo spread balza a 274 punti

Industria, rallenta la crescita del fatturato. Nella media del 2018 risultano in frenata sia il fatturato che gli ordinativi: la crescita del primo si ferma al 2,3%, dal +5,6% dell'anno precedente (dati corretti per gli effetti di calendario); mentre per le commesse si registra un +2,0%, in deciso rallentamento a confronto con il +6,3% del 2017 (valori grezzi). Lo rileva l'. Lotra il Btp e il Bund dopo la diffusione dei dati balza a 274 punti base dai 262 dell'apertura, col tasso sul decennale del Tesoro al 2,82%.Ripercorrendo gli ultimi dodici mesi, l'Istituto di statistica fa notare come il fatturato nel corso dell'anno abbia «mostrato un andamento tendenziale stabile nei primi nove mesi, con un peggioramento nell'ultimo trimestre».