Intred, utile semestrale sale a 4,3 milioni di euro

(Teleborsa) - Intred, operatore di telecomunicazioni quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre del 2022 con unpari a 23,3 milioni di euro, in crescita del 20,7% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, mentre il valore deiè stato pari a 23 milioni di euro (+21,2%). L'incremento di fatturato è stato sostenuto principalmente dalle vendite di connessioni in fibra ottica (FTTH), pari a 13,2 milioni di euro, in aumento del 47%.L'è stato pari a 9,6 milioni di euro, in crescita del 22,4%, con unal 41,1%. L'è stato di 4,3 milioni di euro, in crescita del 12,5%. L'si attesta a 9,6 milioni di euro, rispetto a positivi 5,4 milioni di euro del 31 dicembre 2021."I dati positivi di questo semestre provano la validità del nostro modello di business - ha commentato l'- La scelta strategica di realizzare una rete capillare su tutta la regione Lombardia, confermata con la forte accelerazione degli investimenti, si è rivelata vincente e sta concretizzando gli obiettivi prefissati. Con la recente firma del secondo Bando Scuole, ci aspettiamo un ulteriore incremento della rete regionale, una maggiore capillarità ed una conseguente maggiore opportunità di vendita sul territorio più ricco e popoloso del nostro Paese. Con tali scenari,".