Intesa Sanpaolo, depositato progetto fusione per incorporazione di Intesa Sec. 3 e Intesa Sec. Npl

(Teleborsa) - In data 15 ottobre 2019 è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Torino, il progetto di fusione per incorporazione di Intesa Sec. 3 S.r.l. e Intesa Sec. NPL S.p.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A..



La fusione sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo, fatta salva la possibilità per i soci di Intesa Sanpaolo che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale, di chiedere - entro il 23 ottobre 2019 - che tale decisione sia adottata dall'Assemblea straordinaria.



