Internet, allarme ICANN: in corso massicci attacchi informatici

(Teleborsa) - L'organizzazione internazionale che assegna gli indirizzi Internet (ICANN) ha reso noto che in tutto il mondo sono in corso massicci attacchi informatici contro i domini Internet.



Questi attacchi informatici consistono nell'"apportare modifiche non autorizzate" agli indirizzi e nel "sostituire gli indirizzi dei server autorizzati" con indirizzi di macchine controllate dagli aggressori", ha dichiarato l'organizzazione in un comunicato.



-Gli hacker "stanno attaccando la stessa infrastruttura Internet", ha spiegato alla AFP uno dei funzionari dell'ICANN. "Ci sono già stati attacchi mirati prima d'ora, ma mai come questo", ha aggiunto. © RIPRODUZIONE RISERVATA