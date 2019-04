© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La. A dirlo è lo stesso neo presidente in una delle sue prime uscite pubbliche a margine di un convengo Inps sulla tutela assistenziale dei minori.", ha dichiarato Tridico che ha specificato che essere "generosi con i deboli" deriva dal fatto che "la faccia dell'Inps è buona" ed è per questo che ha scelto il convegno sui minori, perché "è giusto partire dai minori, dai più deboli"., entrambi fortemente criticati dall'Ocse. "", ha commentato il neo presidente Inps. "Nelle precedenti riforme era stata ingessata l'uscita di persone anziane che avevano avuto una vita lavorativa difficile, erano rimasti intrappolati in regole troppo rigide", ha ribadito, sottolineando che si tratta di una "misura temporanea che dura tre anni".Secondo Tridico,. "Ero presente al discorso di Gurria. Ho sentito il segretario generale mostrare apprezzamento per una misura che mancava in Italia. Non è vero che è troppo alto, sono troppo bassi i salari in Italia e questo lo dice anche l'Ocse", ha dichiarato, ricordando che "la domanda si può fare sempre, perché il reddito di cittadinanza è una misura strutturale".Infine, un passaggio sulla. "Ho già avviato un dialogo per la risoluzione di questo problema" e per la "scarsità dei medici Inps. Dobbiamo rinforzare questo numero. Negli anni '80 erano 1.400, oggi sono solo 453" con un ammontare di prestazioni per 50 miliardi, ha precisato in occasione del convegno lla presenza del ministro della Salute, Giulia Grillo.Anche la ministra si è detta d'accordo "sul trovare una soluzione con i sindacati dei medici per la risoluzione del problema". "Serve una soluzione a un problema annoso che è la stabilità dei medici - ha aggiunto Tridico - se oggi si fermassero non potremmo dare assistenza medica né pensionistica".