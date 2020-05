© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dal, con la diffusione delle certificazioni di malattia pervenuteda parte dei lavoratori dipendenti deihanno registrato un balzo del 1rispetto allo stesso periodo delrisultato di un aumento del 23% nel privato e un calo dell'8% nel pubblico. In particolare - rileva l'Osservatorio- nella settimana tra ll'aumento è stato del(+134% nel privato e +47% nel pubblico); nella settimana successiva la crescita è stata del(80% nel privato e 1% nel pubblico).Successivamente, invece,segnala unadelle certificazioni pervenute che si attestano per tutti, nelle ultime due settimane del periodo osservato per ilsu valori inferiori rispetto ai9. Dalle certificazioni calano deldelSi legge: "È ragionevole ritenere che leadottate abbiano cominciato a dare i loro frutti a partire dalla fine di, ed inoltre in periodo diquando gran parte dei lavoratori ha svolto attività die sono state imposte rigide misure di distanziamento sociale, il diffondersi di malattie stagionali, anche diverse dal virus in esame,Quanto allanelle dieci settimane del 2020 rispetto alle medesime del 2019,? su un totale dicertificati di malattia presentati all'Inps, circa ilarriva dalle regioni settentrionali (731.000 in tutto), e più della metà di questi (423.000) sonodi gran lunga più colpita dalla