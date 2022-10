Innovazione: ENEA a Innovation Village 2022, l'evento ‘amico' delle PMI

(Teleborsa) -partecipa alla VII edizione dicome partner della rete(EEN), la più grande rete europea che favorisce crescita, innovazione e internazionalizzazione delle PMI (Città della Scienza, Napoli, 27 e 28 ottobre). All'interno della manifestazione, ENEA presenterà i progetti di trasferimento tecnologico finanziati nell'ambito del(PoC) e promuoverà l'Innovation Village Award, premio per valorizzare le esperienze di innovazione sostenibile che possono contribuire al raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Agenda 2030 dell'ONU."ENEA è stata coinvolta attivamente anche nella giuria tecnica che ha valutato i progetti e designato i 16 finalisti. All'edizione di quest'anno hanno partecipato 221 progetti, rappresentativi di tutte le 7 aree tematiche proposte e provenienti da 18 regioni italiane, con una maggiore incidenza di Campania, Lombardia e Lazio. Nella finale, oltre che per il premio Innovation Village Award 2022, i progetti concorreranno per tutti i premi e le menzioni, sia in denaro che di servizi, messi in palio dai partner di Innovation Village", spiega, responsabile del Servizio ENEA Knowledge Exchange Strategy, che si occupa di implementare il programma KEP (Knowledge Exchange Program) che mette a disposizione delle imprese e delle loro associazioni un team di esperti specializzati nel trasferimento tecnologico, un fondo per lo sviluppo di progetti congiunti e il portale dedicato con una selezione di tecnologie e servizi avanzati.ENEA organizzerà anche due: il primo, finalizzato a presentare i diversi servizi EEN di assistenza personalizzata alle PMI, con un'attenzione particolare alla digitalizzazione come fattore chiave per le tecnologie disruptive[1] e sulle opportunità di collaborazioni di ricerca, sviluppo e innovazione con ENEA, nell'ambito dei. Il secondo è focalizzato sullacome fattore che abilita alla transizione industriale verso nuovi modelli di business e sulle opportunità che si originano da una valutazione sulla sostenibilità ambientale, sociale e di governance della performance aziendale."Nel corso del meeting sarà presentata la strategia dellae leper una sua efficace implementazione attraverso la realizzazione di una rete sul territorio. Imprese e start-up presenti potranno approfondire questi temi con gli esperti ENEA anche in vista deiche saranno organizzati con le imprese nei prossimi mesi. In questa occasione, saranno presentate anche le attività in corso nell'ambito del progetto MISSION Smart Grid e le reti energetiche integrate come opportunità per leper accelerare la transizione energetica", conclude Amerighi.ENEA organizza infine anche il, un evento focalizzato su tecnologie, prodotti e soluzioni sostenibili e intelligenti che supportano la transizione verde e digitale. L'evento sarà inaugurato il 3 novembre 2022 da una Pitch Session dedicata ai progetti finalisti dell'Innovation Village Award 2022 e proseguirà con incontri B2B che saranno organizzati online dal 4 al 17 novembre 2022 con oltre 300 partecipanti provenienti da 50 paesi.