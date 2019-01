Industria 4.0, Buitoni: 350 pizze al minuto con il Robot Spargisugo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Fino a. Questo l'dello stabilimento, che discostatosi dalla manifattura convenzionale, punta a rendere possibile l'incontro tra la pizza e le tecnologie dell'industria 4.0.L'da 50 milioni di euro che ha dato vita alla nuova stagione dello stabilimento beneventano, aperto nel 1974 e acquisito da Nestlé nel 1993, èquest'ultima insieme con il, decise a cambiarne per sempre la storia.Un progetto che ha visto 20 tra tecnici ed esperti internazionali lavorare senza sosta all'espansione dell'area produttiva, che oltre ai macchinari di ultima generazione, avrà a disposizione tre linee di produzione innovative, tre nuovi magazzini, unche quando sarà messo a punto, nel, garantiràsurgelate al minuto. Inoltre, nell'ottica di un ampliamento della capacità produttiva,saranno assunit oltreUn', che, come ha spiegato, punta a "Fare della fabbrica campana un'eccellenza in grado di portare all'estero nuovi prodotti e valorizzare sempre di più la qualità e il saper fare autenticamente italiano".Rientra in questa strategia aziendale anche la decisione di utilizzare materie prime prevalentemente a chilometro zero. La piazza surgelata Buitoni, dunque, finirà anche nei punti vendita di Germania, Francia, Svizzera, Spagna e Portogallo per poi essere "esportata anche nel resto del mondo".