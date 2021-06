Helbiz, Pininfarina e MT Distribution produrranno monopattino elettrico

1 Minuto di Lettura







(Teleborsa) - Nasce una collaborazione tra Helbiz, Pininfarina e MT Distribution. I player internazionali hanno siglato una collaborazione per produrre in Italia un monopattino elettrico.



Il monopattino sarà disegnato da Pininfarina, ingegnerizzato da MT Distribution e distribuito sul mercato dello sharing e del retail da Helbiz.



Nella prima fase il focus sarà posto sui monopattini utilizzati per lo sharing, successivamente su quelli per la vendita consumer: un ampliamento del business di Helbiz che integrerà lo sharing con la vendita diretta.