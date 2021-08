Green pass e vaccino, Bonomi (Confindustria): «Grave errore dei sindacati, non c'è tempo da perdere»

Sabato 21 Agosto 2021, 13:41 - Ultimo aggiornamento: 14:34

Green pass, vaccini, lavoro. «Sono rimasto colpito di fronte alla possibilità di sedersi a un tavolo e dare una via al Paese» e non averlo fatto, alla possibilità di «rispondere alle due grandi incognite: la salute e le riforme. Abbiamo fallito e mi ci metto anche io anche ma i sindacati hanno fatto un grande errore. Potevamo costruire quello che i nostri padri hanno fatto con la polio, non abbiamo tempo da perdere». Questo il messaggio del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenenuto oggi ad un convegno al Meeting di Cl in corso a Rimini.

«Il sindacato sta facendo un errore, dobbiamo aggiornare i protocolli di sicurezza. Noi dobbiamo dare risposte a chi lavora nelle aziende. Non si può invocare una legge. Non abbiamo tempo da perdere. Dobbiamo sederci al tavolo e trovare soluzioni, il tempo ci gioca contro», il concetto espresso dal numero uno di Confindustria.

La sicurezza dei lavoratori

«Nonostante i numeri dicano che non c'è stato un picco» nelle morti sul lavoro, «anche un solo morto non possiamo accettarlo. Si possono istituire in ogni azienda delle commissioni paritetiche sui temi della sicurezza», dice ancora Bonomi. «Io - spiega - devo sapere ex ante se un sistema di sicurezza su un macchinario è stato disattivato. Sono pronto domani mattina a firmare sulla partecipazione dei dipendenti alla sicurezza. La mia responsabilità rispetto al Paese viene prima di qualsiasi altra cosa», conclude.

Le donne e le previsioni per l'autunno

Per Bonomi, inoltre, «dobbiamo pagare di più e meglio giovani e donne. È un processo culturale che dobbiamo portare avanti per costruire l'idea di comunità larga ed inclusiva». E sul prossimo futuro del Paese: «Sono molto preoccupato. Temo che in autunno l'azione del governo venga fermata e non ce lo possiamo permettere. Abbiamo davanti due passaggi importanti: le amministrative in grandi città e dal 3 agosto il semestre bianco. I distinguo dei partiti sono già iniziati. Sono molto preoccupato che l'azione del governo sulle riforme sia rallentata da una maggioranza eterogenea».

Scuola e vaccini

Quindi il riferimento alla ripartenza dell'anno scolastico: «Noi dobbiamo far ripartire la scuola fa tre settimane, però siamo al punto dell'anno scorso. Non abbiamo fatto nulla. C'è il futuro del nostro Paese e il sindacato dice no al green pass. Ci sono 187 mila professori e maestri non vaccinati. E questo la dice lunga».