Gran Bretagna, l'inflazione scivola ai minimi da marzo 2017. Sul Forex la sterlina perde slancio

(Teleborsa) - Sotto pressione la sterlina sul mercato del Forex che risente del debole dato uscito in mattinata sull'inflazione del Regno Unito. Nel mese di novembre, i prezzi al consumo hanno registrato una decelerazione al 2,3% dal 2,4% del mese precedente, scivolando ai minimi da marzo 2017.



La divisa scende ancora nei confronti del biglietto verde a quota 1,2651 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire al primo livello di supporto visto in area 1,2612 dollari.



Un altro fattore che indebolisce la moneta britannica è il rinvio del voto da parte del premier Theresa May sull'accordo raggiunto con l'Unione Europea, sulla Brexit, che ha generato un aumento della volatilità e potrebbe favorire ulteriori discese della sterlina nel breve periodo.







