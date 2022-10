Governo, dal Covid alla giustizia: i temi sul tavolo del CdM

(Teleborsa) - Iniziato a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri: all'ordine del giorno un decreto unico con norme urgenti in materia dicon l'anticipo della fine dell'obbligo di vaccino per i sanitari, ma anche la. Attesa anche lamentre manca all'appello - contrariamente a quanto annunciato nei giorni scorsi - il tema

Sotto i riflettori il tema giustizia con un decreto legge per mantenere il cosiddetto 'ergastolo ostativo', considerato dal governo Meloni "uno strumento essenziale" nel contrasto alla criminalità organizzata. Un rinvio a fine anno per l'entrata in vigore di alcune disposizioni della Riforma Cartabia.





Ma il Governo Meloni è pronto a segnare una inversione di tendenza rispetto alla precedenza esperienza anche sulla gestione della pandemia. Il Cdm infatti si appresta ad approvare l'anticipInterventi che - viene sottolineato da Palazzo Chigi - vogliono "dare seguito all'indicazione tracciata dal Presidente Meloni nelle sue dichiarazioni programmatiche rese in Parlamento" segnando cosìSulla questione però si scaldano subito gliSarebbe inaccettabile costringere pazienti magari allettati a farsi curare da personale non vaccinato. Sarebbe - questa si - una forma di violenza verso i più fragili", questa la richiesta del Governatore della Campania,