© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ladel Dipartimento di Giustiziaprobabilmente. Il giudice Amit Mehta ha infatti oggi proposto di fissare l'inizio del processo al 12 settembre 2023 e. Nonostante proprio ieri fosse arrivata la terza azione legale da ottobre contro il colosso di Mountain View, con altri 38 procuratori generali che l'hanno citato in giudizio, una sentenza sul presunto comportamento anticoncorrenziale non arriverà a breve.Google si sta trovando ad affrontare tre cause legali da diversi gruppi di Stati e dal Dipartimento di Giustizia, anche se queste potrebbero essereSe questa timeline dovesse essere confermata, ci potrebbero essere due risvolti. Da un lato Googlee potrebbe continuare la sua espansione anche in altri business, dall'altro significa che dovrà