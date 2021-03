Goldman Sachs stanzia 10 miliardi di dollari di capitale d'investimento per le donne di colore

Goldman Sachs si impegna a stanziare 10 miliardi di dollari in 10 anni per cambiare e migliorare la vita di un milione di donne di colore. I fondi andranno in aree quali l'accesso al capitale, l'edilizia, la salute e la creazione di posti di lavoro.

In collaborazione con organizzazioni guidate da donne di colore, istituzioni finanziarie e altri partner, si legge in una nota, Goldman Sachs stanzierà 10 miliardi di dollari in capitale di investimenti diretti e 100 milioni di dollari in capitali filantropici nei prossimi 10 anni per affrontare il doppio pregiudizio, di genere e di razza, che le donne di colore hanno subito per generazioni e che è stato aggravato dalla pandemia. L'iniziativa, One Million Black Women, come indica il nome, si pone l’obiettivo di avere un impatto sulla vita di almeno un milione di donne di colore entro il 2030.

"La nostra ricerca appena pubblicata, Black Womenomics, suggerisce che nessun investimento potrebbe avere un impatto maggiore che sbloccare il potenziale economico delle donne di colore", ha dichiarato David M. Solomon, presidente e ceo di Goldman Sachs. "Di fronte a disparità significative, hanno dimostrato una resilienza ammirevole, soprattutto perché stanno avviando imprese più velocemente di chiunque altro negli Stati Uniti. Basandoci sulla nostra storia ventennale di investimenti nelle imprenditrici e nelle comunità meno servite, siamo ora orgogliosi di collaborare con organizzazioni guidate da donne di colore e un eccezionale Advisory Council per investire in opportunità per sbloccare il loro potenziale economico e di leadership".

Black Womenomics stima che la riduzione del divario di guadagno per le donne di colore ha il potenziale per creare da 1,2 a 1,7 milioni di posti di lavoro negli Stati Uniti e aumentare il pil annuale del paese da 300 a 450 miliardi di dollari. La ricerca indica inoltre le aree in cui saranno effettuati gli investimenti iniziali della società: alloggi, assistenza sanitaria, accesso ai capitali, istruzione, creazione di posti di lavoro e avanzamento della forza lavoro, connettività digitale e benessere finanziario.

"Le donne di colore sono al centro di questa strategia di investimento perché sappiamo che il capitale ha il potere di influenzare il cambiamento, e sappiamo che le donne di colore hanno il potere di trasformare le comunità", ha detto Margaret Anadu, Global Head of Sustainability and Impact di Goldman Sachs Asset Management. "Se riusciamo a far funzionare la nostra economia per le donne di colore, ne beneficiamo tutti".

Si tratta del primo investimento di questo tipo dedicato alle donne di colore e sarà fatto attraverso investimenti diretti e sovvenzioni. Gli investimenti iniziali sono in corso attraverso diversi canali strategici.



© RIPRODUZIONE RISERVATA