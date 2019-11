Roma, il titolo vola a Piazza Affari dopo l'interessamento di Friedkin

Il titolo della A.S. Roma vola in Borsa, spinto dalle voci sul possibile ingresso in società di Dan Friedkin. L'imprenditore californiano, interessato al club giallorosso, avrebbe inviato nella Capitale i suoi uomini per studiare i conti della società di James Pallotta, mentre l'advisor Goldman Sachs avrebbe già avviato il processo di vendita. I rumors stanno mettendo di buon umore gli investitori: a Piazza Affari le azioni sono sospese per eccesso di rialzo con una variazione teorica positiva del 12,87%.

Ultimo aggiornamento: 12:20

