La svolta di Goldman Sachs: nessun investimento in aziende senza donne nei cda

Svolta alla Goldman Sachs. La banca d’affari americana ha annunciato una decisione che potrebbe rivoluzionare il mondo degli affari. Il ceo David Solomon ha dichiarato che dal prossimo luglio la banca non farà nessun collocamento in borsa e non avrà nessuna partecipazione in tutte le società i cui consigli d’amministrazione sono composti solo da maschi bianchi, senza la presenza di donne o di altre minoranze.

La nuova regola riguarderà però soltanto gli Stati Uniti e l'Europa.

Decisione che ha sollevato qualche polemica perché il gender gap aziendale è altissimo proprio nei paesi esclusi: in Medio Oriente le donne manager sono soltanto l'11 per cento e in America Latina appena il 7 per cento. Un portavoce della banca ha spiegato a Bloomberg che rientra nei piani futuri l’estensione dell’obbligo a questi due continenti, ma che per il momento è giusto aspettare che in quelle aree si sviluppi maggiore sensibilità sul tema delle disuguaglianze. La banca d'affari americana con questa decisione non si preoccupa solo della presenza delle donne, ma che siano rappresentate anche tutte le minoranze per l’etnia, la religione, l’orientamento sessuale e l’identità di genere.

La scelta avrà conseguenze inevitabili nel mercato azionario americano dal momento che la banca d’affari è l’istituto che sottoscrive la maggior parte delle offerte pubbliche iniziali a Wall Street. È probabile che molte aziende si adegueranno al nuovo orientamento di Goldman Sachs.

«Potremmo perdere un po’ di affari – ha detto Solomon – ma a lungo termine penso che questo sia il miglior consiglio per le aziende che vogliono generare rendimenti per i loro azionisti nel tempo». Solomon ha spiegato che le società statunitensi con almeno una donna nel loro consiglio di amministrazione hanno avuto prestazioni migliori di quelle senza negli ultimi quattro anni, e ha aggiunto che Goldman Sachs, che ha 4 donne tra gli 11 membri del Cda, potrebbe aiutare i clienti a identificare le migliori donne da candidare, se necessario.

Solo l’1% delle imprese quotate negli Usa ha un cda composto da soli uomini. L'Italia è tra i paesi più avanzati al mondo per la presenza di donne nelle società quotate. A Piazza Affari, una società su cinque ha già all’interno del suo cda una presenza femminile uguale o superiore al 40%. Oggi, circa 600 tra manager, commercialiste, avvocate e professioniste in genere occupano ruoli di dirigenza e amministrazione nelle aziende quotate a Milano.

