GOL, Min. Lavoro: target sarà raggiunto prima di scadenza

(Teleborsa) - Secondo gli ultimi dati di monitoraggio dell'Unità di Missione del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, elaborati su dati Anpal, finora sono stati stipulati più di 175mila patti di servizio su tutto il territorio nazionale, con un flusso in crescita che ha raggiuntoL'attuazione del Programma Nazionale Garanzia Occupabilità Lavoratori (Gol), la riforma delle politiche attive prevista dal Pnrr e finanziata con circa 5 miliardi di euro, prosegue a ritmo sostenuto, prevedendo così di raggiungere il target europeo dei 300mila presi in carico dal programma già nel prossimo mese di ottobre, conrispetto a quanto concordato con la Commissione europea. Dall'andamento delle prese in carico, oltre al predetto obiettivo, la previsione è di conseguire anche quello nazionale, ben più ambizioso: la stipula di 600mila patti di servizio,coinvolti in attività di formazione (di cui 60mila formati in competenze digitali).Secondo gli ultimi dati di monitoraggio dell'Unità di Missione del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, elaborati su dati Anpal datati 9 settembre 2022 sono stati stipulati giàpatti di servizio e grazie a questo importante traguardo l'Italia potrà quindi accedere agevolmente al finanziamento pari aprevisto dal Pnrr per la missione 5 componente 1, Riforma 1.1: Politiche attive del lavoro e formazione. La partenza delle attività a livello territoriale è avvenuta in tempi diversi, ma già dalla fine di luglio scorso tutte le Regioni sono risultate pienamente operative: alcune hanno già raggiunto la soglia fissata per fine anno, mentre