Gli analisti premiano il bilancio di Campari

(Teleborsa) - Altra giornata sugli scudi per Campari, che continua a macinare guadagni grazie al bilancio migliore delle attese diffuso ieri mattina.



Il re dei drink sta correndo a Piazza Affari con un rialzo del 3% a 7,32 euro e volumi di scambio sostenuti. Ad ora sono passati di mano già 1,4 milioni di titoli a fronte dei circa 2,4 milioni della media giornaliera mensile. Merito anche della valanga di upgrade da parte degli analisti: Kepler Cheuvreux ne ha alzato il target price a 7,2 euro (confermando il giudizio a "hold"), Bank of America Merrill Lynch a 7,5 euro con giudizio che migliora a "neutral". Anche Jefferies e RBC Capital hanno ritoccato al rialzo il prezzo obiettivo di Campari, rispettivamente a 7 e 6,6 euro.





Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 7,44 e successiva a quota 7,65. Supporto a 7,23. © RIPRODUZIONE RISERVATA