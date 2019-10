Gentiloni commissario affari economici, ok del Parlamento Europeo

Ok della commissione Econ del Parlamento Europeo a Paolo Gentiloni commissario degli affari economici. Secondo fonti europee, l'audizione di Gentiloni si sarebbe svolta in mattinata e il commissario sarebbe stato «promosso senza domande aggiuntive» e senza «bisogno di voto», ha fatto sapere la presidente della Econ Irene Tinagli, eurodeputta del Pd. Per Gentiloni «un consenso ampio», solo la sinistra Gue e Id, il gruppo di cui fa parte la Lega, si sono espressi contro.

