ROMA Domani Silvio Berlusconi sarà a Bruxelles per assistere, in mattinata, all«audition' del neo commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni, davanti alle commissioni Affari economici e monetari, bilancio e occupazioni del Parlamento europeo, che per l'occasione saranno associate. Il Cav, in qualità di eurodeputato, può partecipare all'audizione e, se qualcuno lo sostituisce, a nome del gruppo di appartenenza, può anche porre un quesito, ma, riferiscono fonti azzurre, l'ex premier non intende fare domande (sono ammessi, invece, quesiti scritto, che vanno depositati al momento). Prenderà la parola, a nome del Gruppo dei conservatori e riformisti europei, per fare una domanda a Gentiloni, Raffaele Fitto, copresidente dell'Ecr e componente della Commissione Econ © RIPRODUZIONE RISERVATA