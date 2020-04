Genova, Salini Impregilo: iniziato countdown per nuovo Ponte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, il cantiere che non dorme mai si prepara alperché i genovesi nei prossimi giorni possano vedere completa tutta la struttura dell'. È quanto ha annunciato oggi in una notaQuello di oggi è ilNel dettaglio lacomprensivo anche dei carter laterali. In totalementre i lavori vanno avanti in parallelo senza tregua, adottando al contempo tutti i presidi di sicurezza anti Covid-19, per organizzare e procedere con tutta la parte di vestizione del Ponte.per passare poi al getto della soletta in calcestruzzo armato, di uno spessore di 21 centimetri, che farà da base alla pavimentazione stradale vera e propria. Sotto il manto stradale, si lavorerà all'anima tecnologica che renderà il ponte autonomo dal punto di vista energetico, agli impianti per la raccolta dati e l'alimentazione della struttura.