Genova non perderà il business cantieristico e crocieristico

(Teleborsa) -, che costituisce una linfa per l'economia del capoluogo ligure, a causa dei gravi disagi provocati dal crollo del ponte Morandi., ha confermato infatti il suo, dove attualmente impiega 900 persone per la cantieristica navale.Lo ha ribadito ieri il patron di MSC,, nel corso di un incontro presso l'Autorità portuale di Genova a Palazzo San Giorgio, dove è intervenuto anche il sindaco Marco Bucci. "La nostra intenzione è di continuare a crescere", ha detto l'armatore di MSC, aggiungendo "abbiamo 9 navi in costruzione più altre 4, raddoppieremo la flotta e i passeggeri e questo vuol dire anche gli scali.Aponte ha parlato anche del periodo seguito alla tragedia del Ponte, affermando che lasulla viabilità e sul ripristino di condizioni di normalità "ha fatto sì' che noi, come altri, siamo potuti restare nel porto di Genova" e che questaper la città, altrimenti gli operatori portuali se ne sarebbero andati.