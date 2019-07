Gamenet, semestre in crescita. Migliorano le previsioni per il 2019

Ultimo aggiornamento: 15:58

Brillano i conti di Gamenet, società dei giochi quotata alla Borsa Italiana, che rivede al rialzo le previsioni per il 2019.La raccolta del primo semestre è stata di 4,7 miliardi, in crescita del 33,7% (+5,2% su base pro forma, senza considerare la rete GoldBet acquisita nel 2018). Il margine operativo lordo (ebitda) si colloca a 78,7 milioni (+80,5% e +12,7% su base comparabile). Il risultato netto vede un utile di 11,2 milioni, contro una perdita nello stesso periodo dell'anno precedente di 5,6 milioni. Il risultato netto, sarebbe stato di 18,2 milioni escludendo le componenti straordinarie del periodo per 6,9 milioni di euro.«Il Gruppo Gamenet si conferma nuovamente in crescita nel primo semestre - ha commentato Guglielmo Angelozzi, amministratore delegato di Gamenet Group -. Entrambi i business delle scommesse sportive su rete fisica e online hanno registrato un fortissimo incremento. In particolare, l’online ha beneficiato della continua innovazione di prodotto e questo ha permesso al Gruppo di performare in maniera sostanzialmente superiore al mercato. Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti e dell’ebitda che continua a crescere a doppia cifra. Il trend positivo del nostro business, la forte generazione di cassa e la riduzione dell’indebitamento di gruppo - conclude Angelozzi - ci consentono di guardare con fiducia alla seconda parte dell’anno e di migliorare la guidance a euro 155-165 milioni per l’ebitda e a circa euro -400 milioni per la posizione finanziaria netta (pfn)».