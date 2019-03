Gamenet, utile netto in crescita. Titolo in rally a Piazza Affari

Ultimo aggiornamento: 15:59

Gamenet in forte rialzo in Borsa dopo i risultati. I titoli della società di giochi salgono del 4,55% a Piazza Affari.A sostenere le azioni contribuiscono i risultati finanziari del 2018 annunciati oggi dalla stessa società. L'esercizio si è chiuso con ricavi consolidati pari a euro 646,1 milioni, in crescita del 4,3% rispetto al 2017 (+0,2% su base pro forma). Il margine operativo lordo (ebitda) è aumentato a 104,7 milioni rispetto agli 82,1 milioni del 2017 (+27,6%).Il risultato netto si è attestato a euro 8,3 milioni, in significativo miglioramento rispetto a 1,2 milioni del precedente esercizio. Il consiglio di amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti, convocata il 26 aprile 2019, la distribuzione di un dividendo pari a euro 0,65 per azione.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Gamenet. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 7,8 euro, con il supporto più immediato individuato in area 7,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 7,01.