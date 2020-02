Gamenet, Gamma Bidco al 90% dopo l'opa. Verso il delisting da Piazza Affari

Ultimo aggiornamento: 20:40

Gamma Bidco, il veicolo costituito per conto dei fondi di investimento gestiti da società affiliate di Apollo Management, ha superato il 90% di Gamenet. A oggi, in seguito all'opa che si chiuderà il 14 febbraio, la società risulta infatti in possesso di complessive 27.553.407 azioni ordinarie Gamenet Group, pari al 90,73% del capitale sociale dell'azienda dei giochi.«In considerazione dell'avvenuto raggiungimento di una partecipazione superiore al 90% del capitale - si legge in una nota - la riapertura dei termini dell'offerta non avrà luogo». Gamma Bidco conferma quindi l'intenzione di acquisire l'intero capitale sociale dell'emittente e di conseguire il delisting delle azioni ordinarie di Gamenet «secondo i termini e le condizioni descritti nel documento di offerta».Gamma Bidco lo scorso 22 ottobre 2019 aveva siglato con i due principali soci di Gamenet, Tcp Lux Eurinvest e Intralot, un accordo per l'acquisizione di una partecipazione complessiva pari al 48,67% della società e si era poi impegnata a procedere con l'opa per rilevare il resto del capitale.